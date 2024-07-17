Марко: не думаю, что в 2026-м будет как в 2014-м, когда «Мерседес» был на 50 л.с. мощнее

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что не ждёт радикального перекоса между командами после вступления в силу нового технического регламента в 2026 году.

«Не думаю, что это изменит правила игры, как в 2014 году, когда «Мерседес» был на 50 л.с. мощнее, если не больше.

Так или иначе, а вы увидите, как двигатели ведут себя на трассе, в 2026 году. Пока же мы в «Ред Булл» следуем плану», — приводит слова Марко издание Grandprix247.

Ранее в интервью глава «Мерседеса» Тото Вольф критично высказался о разработке нового болида 2026 года, заявив, что он значительно медленнее тех результатов, которые демонстрируют нынешние машины.

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