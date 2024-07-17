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«В пять раз важнее обновлений». Вассёр назвал ключевой компонент успеха

«В пять раз важнее обновлений». Вассёр назвал ключевой компонент успеха
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр обратил внимание на важность работы с шинами для достижения успеха.

«Остались ли большие обновления позади? Определённо. Впереди только маленькие шаги. Вот почему стало так важно правильно работать с шинами. Это имеет в пять раз больший эффект, чем обновления. Этот момент в большей степени определяет время прохождения круга в квалификации, чем разработка автомобиля. Тем не менее нужно продолжать развиваться, потому что в противном случае отставания не избежать», — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.

Ранее Фредерик высказал мнение, что переход в команду семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона может поспособствовать кадровым усилениям.

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