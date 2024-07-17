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Вассёр: Ньюи в «Феррари»? Вопрос, вписывается ли он в команду

Вассёр: Ньюи в «Феррари»? Вопрос, вписывается ли он в команду
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о возможном переходе в команду главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Проявляет ли «Феррари» интерес к Ньюи? Это как если бы меня спросили – а есть ли интерес к Максу Ферстаппену? Хотел бы видеть в паддоке руководителя команды, который бы ответил на этот вопрос «нет». С моей стороны было бы большой ошибкой, если бы я не думал о Ньюи. Вопрос в другом: вписывается ли он в команду? И что он принесёт команде? Но, конечно, кандидатура Ньюи вызывает интерес. Он всем интересен», — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.

Ньюи должен покинуть «Ред Булл» в начале следующего сезона.

Ранее Вассёр поделился мнением о ключевом компоненте успеха.

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