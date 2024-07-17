Дорнбос: всё ещё верю, что Ферстаппен перейдёт в «Мерседес», у команды большие успехи

Бывший нидерландский пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мнением о потенциальном уходе из «Ред Булл» его соотечественника Макса Ферстаппена.

«Я всё ещё верю, что он перейдёт в «Мерседес». Мы говорим о 2026 годе, и будет важно оказаться в команде с лучшим двигателем. Но мне кажется, что в «Мерседесе» предпочли бы, чтобы это произошло в 2025 году, потому что тогда они смогут попрощаться с одним чемпионом мира и поприветствовать другого.

Поскольку в начале года у «Мерседеса» не было конкурентоспособной машины, Максу было несложно решить остаться на следующий год в «Ред Булл», который в то время по-прежнему доминировал, но ситуация внезапно изменилась. Это может быть связано с самыми разными факторами, такими как волнения внутри команды, уход Эдриана Ньюи и выступления второго пилота, что вызывает ужасные головные боли. В «Ред Булл» просто многое происходит за кулисами, и в то же время очевидно, что «Мерседес» становится всё более конкурентоспособным. У этой команды серьёзные успехи», — приводит слова Дорнбоса Motorsport.

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