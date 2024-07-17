AMuS: Хаджар может стать напарником Лоусона в «РБ», Цунода — перейти в «Ред Булл»

Резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон станет боевым пилотом «РБ» в 2025 году. В качестве его напарника рассматривается кандидатура французского гонщика Исака Хаджара, лидирующего в Формуле-2, если он станет чемпионом, то по регламенту не будет иметь права остаться в серии ещё на сезон. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport. В таком случае японец Юки Цунода, который ранее продлил контракт с «РБ» на один сезон, сможет перейти в основную команду «быков».

Сообщается, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пытается найти место для австралийца Даниэля Риккардо в другом гоночном коллективе, но генеральный директор «Ауди» Андреас Зайдль не проявил особого интереса к Даниэлю.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сделал заявление, что младшая команда снова станет юниорской. Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд писал в своём блоге, что Лиам Лоусон может получить место в болиде «РБ» уже после летнего перерыва.

Несмотря на то что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес продлил контракт с основной командой ещё на два сезона, в его соглашении есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае неудовлетворительных результатов.