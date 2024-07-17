Серхио Перес рассказал о своей подготовке к ГП Венгрии

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился, как проходила его подготовка с командой к Гран-при Венгрии. Этап пройдёт с 19 по 21 июля. Напомним, в последних шести гонках Перес набрал 15 очков.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что в соглашении Серхио Переса есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае неудовлетворительных результатов.

«Было здорово иметь возможность после Гран-при Великобритании отвлечься от шума гоночной трассы, иногда это может быть особенно важно. Я провёл время со своей семьёй и упорно тренировался, я также был на базе со своей командой и на симуляторе. Анализировали, как можно улучшить форму. Мы всегда работаем вместе над поиском решений. Делаем это как одна команда, чтобы преодолевать трудности», — приводит слова Переса Racingnews365.