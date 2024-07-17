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Оливер Берман рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в «Хаасе»

Оливер Берман рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в «Хаасе»
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19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, ответил, кого из гонщиков хотел бы иметь в качестве напарника. Напомним, по окончании нынешнего сезона американскую команду покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. У датчанина Кевина Магнуссена контракт истекает в конце 2024 года.

«Это сложный вопрос, который не зависит от меня в первую очередь. Конечно, в напарнике я ищу кого-то с опытом и скоростью. Того, у кого можно учиться. Я думаю, что у Магнуссена и Окона есть эти качества. Чтобы быть в Формуле-1, нужно обладать ими», — приводит слова Бермана Racingnews365.

Напомним, издание Pit Debrief сообщило, что французский гонщик Эстебан Окон уже подписал многолетний контракт с «Хаасом». По сведениям источника, официальное объявление, как ожидается, должно быть сделано на Гран-при Бельгии.

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