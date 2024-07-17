Экс-стратег «Астон Мартин» объяснил, что помешает «Ред Булл» выиграть Кубок конструкторов

Бывший стратег «Астон Мартин», а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз оценил текущее положение, в котором находится команда «Ред Булл».

«Я не знаю, где они терпят неудачу. Может, Серхио просто недостаточно хорош, недостаточно хорошо работает или же у автомобиля не те настройки. Насколько я понимаю, машиной довольно сложно управлять. Если посмотреть на очки, заработанные в гонке, то разрыв довольно шокирующий, с точки зрения вклада команды. Разрыв в квалификации не слишком беспокоит «Ред Булл». Они знают, что Ферстаппен очень силён. Но разрыв по очкам в гонке — это большая проблема, потому что это то, что приведёт к потере чемпионства в Кубке конструкторов.

Если две машины не набирают очки стабильно и вы знаете, что если Макс сойдёт с дистанции или у него есть гонка, в которой ему нужно получить новый штраф за двигатель, то на данном этапе Серхио, похоже, не сможет взять на себя ответственность за результат. У «Ред Булл» был хороший старт, но если бы они начали сейчас, и в команде были бы два Переса, то команда заняла бы четвёртое место среди быстрых гоночных коллективов», — приводит слова Коллинза GPblog со ссылкой на подкаст Sky Sports'F1.