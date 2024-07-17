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Журналист назвал команду, которая может перехватить Расселла у «Мерседеса»

Журналист назвал команду, которая может перехватить Расселла у «Мерседеса»
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Журналист Motorsport Magazin Кристиан Менат высказал предположение, что гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл окажется на рынке пилотов в 2025 году и «Ауди» рассмотрит его кандидатуру на переход в команду на сезон-2026.

«Если Карлос Сайнс не согласится, то будет принято временное решение, потому что в 2026 году рынок гонщиков снова откроется. И Джордж Расселл может в нём быть. Вы не хотите упустить шанс упустить Расселла, подписав Боттаса или кого-то ещё. Скорее всего, будет только кратковременное решение», — приводит слова Мената F1oversteer.

Напомним, Джордж Расселл продлил контракт с «Мерседесом» до 2025 года включительно. Британец выиграл Гран-при Австрии. В настоящий момент в личном зачёте гонщик занимает седьмое место. На его счету 111 очков.

Ранее гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг подписал многолетний контракт с «Ауди».

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