Норрис представил дизайн шлема в честь разбитого им трофея Ферстаппена

В преддверии Гран-при Венгрии гонщик «Макларена» Ландо Норрис на своей странице в социальной сети опубликовал фотографии своего шлема. Выполненный узор напоминает трофей пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который британец случайно разбил на подиуме в прошлом году.

Фото: из соцсетей Ландо Норриса

Напомним, в прошлом сезоне Гран-при Венгрии выиграл Ферстаппен, а Норрис финишировал вторым. Во время награждения призёров пилоты традиционно начали обливаться шампанским, однако Ландо Норрис решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя гонки. В результате он упал со ступеньки и разбился. После того эпизода Норрис признался, что искренне переживает из-за того, что трофей сломался по его вине.

Фото: из соцсетей Ландо Норриса

Гран-при Венгрии 2024 года пройдёт с 19 по 21 июля.