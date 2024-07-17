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Зак Браун: похоже, «Ред Булл» боится Макса

Зак Браун: похоже, «Ред Булл» боится Макса
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун вновь выступил с критикой в адрес команды «Ред Булл» и руководителя «быков» Кристиана Хорнера.

«Похоже, «Ред Булл» боится Макса. Мы очень честны с нашими гонщиками. Если никто не говорит Ферстаппену, что то, что он сделал, не соответствует правилам, почему он должен думать иначе? Но чтобы Кристиан вышел на радио и прямо указал на проблему Ландо — кого вы обманываете? Все это видели. Правила очень чёткие — нужно оставить пространство. Он этого не сделал. Зачем ему нужно было что-то говорить? Это просто казалось совершенно неуместным», — приводит слова Брауна Racingnews365 со ссылкой на The Independent.

Ранее Зак Браун после столкновения Ландо Норриса («Макларен») и Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Австрии заявил, что разочаровался в команде «быков», так как их руководство поощряет действия Макса на трассе во время гонки, даже если они противоречат правилам.

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Источник: «Ред Булл» подозревает «Макларен» в создании запрещённого элемента
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