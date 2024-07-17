Карлос Сайнс поделился своими целями на остаток сезона в «Феррари»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что его целью на оставшийся сезон в команде является борьба за подиумы и победы в гонках. Напомним, по окончании года испанец покинет итальянскую команду. На его место перейдёт британский гонщик Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

«Я надеюсь, что мы сможем нацелиться на большее количество побед в гонках и подиумов. Думаю, в конечном итоге это должно стать целью в этом году. Чемпионство это очень сложная задача для нас, учитывая уровень «Ред Булл» и Макса Ферстаппена. Но подиумы и победы в гонках, я думаю, должны быть целью «Феррари» в этом году, и я собираюсь бороться за них, как я делал это последние три года. Каждый раз, когда была возможность, мы ею пользовались. Поэтому буду продолжать бороться и наслаждаться каждым моментом этого последнего сезона», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место. В активе команды 301 очко.