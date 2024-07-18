Пиастри — об ожидании первой победы в Ф-1: нет давления или срочности выиграть гонку

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что не ощущает давления из-за необходимости одержать свою первую победу в Формуле-1. На данный момент Пиастри занимает пятое место в личном зачёте, имея на своём счету 124 очка.

«Пару раз это было близко. Это было бы невероятно. Я думаю, что на самом деле нет давления или срочности выиграть гонку. Многие люди говорят: «Скинь этот груз с плеч» или что-то в этом роде. Я был разочарован тем, что упустил свой шанс в Австрии и даже в Сильверстоуне, но не с точки зрения: «Вот бы сбросить этот груз с плеч. А скорее как будто у нас был шанс выиграть гонку Формулы-1, но мы не смогли этого сделать.

Это будет нечто особенное, конечно. Сезон такой плотный и динамичный, что, честно говоря, я думаю, что это чувство, вероятно, довольно быстро исчезнет, ​​когда наступит следующий уикенд. Но это будет нечто очень особенное, и это то, о чём я мечтал в детстве. Это будет особенный момент, который однажды произойдёт», — приводит слова Пиастри Speedcafe.