Зак Браун считает, что разногласия внутри «Ред Булл» повлияют на результаты команды

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что напряжённость внутри команды «Ред Булл» усилится и повлияет на её конкурентоспособность в Формуле-1.

«Думаю, что потрясения в команде будут иметь больше долгосрочных последствий. Эта машина была сделана в прошлом году. Болид, на котором они сейчас гоняются, был сделан, когда всё было хорошо. В 2026 году будут другие двигатели, тогда отсутствие стабильности в команде проявится. Победа всё собирает воедино, и поскольку это становится для них всё более сложной задачей, то появляется больше трещин в различных отношениях внутри этого коллектива.

Думаю, что следующий год может стать эпическим сезоном. За чемпионство могут побороться четыре команды. Было бы наивно исключать кого-то, кто сейчас не входит в четвёрку лучших, потому что всё быстро может измениться. Все используют похожие технологии, поэтому нет причин, по которым другие не могут сделать то, что мы сделали в прошлом году», — приводит слова Брауна Motorsport Week.