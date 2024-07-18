БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун считает, что разногласия внутри «Ред Булл» повлияют на результаты команды

Зак Браун считает, что разногласия внутри «Ред Булл» повлияют на результаты команды
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что напряжённость внутри команды «Ред Булл» усилится и повлияет на её конкурентоспособность в Формуле-1.

«Думаю, что потрясения в команде будут иметь больше долгосрочных последствий. Эта машина была сделана в прошлом году. Болид, на котором они сейчас гоняются, был сделан, когда всё было хорошо. В 2026 году будут другие двигатели, тогда отсутствие стабильности в команде проявится. Победа всё собирает воедино, и поскольку это становится для них всё более сложной задачей, то появляется больше трещин в различных отношениях внутри этого коллектива.

Думаю, что следующий год может стать эпическим сезоном. За чемпионство могут побороться четыре команды. Было бы наивно исключать кого-то, кто сейчас не входит в четвёрку лучших, потому что всё быстро может измениться. Все используют похожие технологии, поэтому нет причин, по которым другие не могут сделать то, что мы сделали в прошлом году», — приводит слова Брауна Motorsport Week.

Материалы по теме
Зак Браун: похоже, «Ред Булл» боится Макса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android