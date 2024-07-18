«Это неприемлемо». Эдди Джордан раскритиковал Серхио Переса

Бывший владелец одноимённой команды Формулы-1 Эдди Джордан раскритиковал нынешнюю форму гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Напомним, в последних шести гонках Перес набрал 15 очков.

«Мы знаем, каким замечательным гонщиком он обычно был на мокрой трассе или даже когда возникали проблемы с шинами, но в данной ситуации всё это само собой исчезло. Того чистого пути, который у него был на уличных трассах, у него больше нет. Он утратил весь свой шарм. С тех пор как он продлил контракт, я вижу явный недостаток в скорости, почему так? Ведь должно быть наоборот.

Когда получают новый контракт, то говорят: «Ого, дайте мне извлечь из этого максимум, дайте мне выиграть несколько гонок, дайте мне побороться за чемпионство». У него такая же машина, как у Макса Ферстаппена, но ещё на прошлой неделе он отставал на секунду от своего товарища по команде в квалификации, это неприемлемо», — приводит слова Джордана GPblog.