Леклер — о целях «Феррари»: по-прежнему верю, что чемпионство реально для нас

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение, что, несмотря на неудачи в последних гонках, «Скудерия» всё ещё может побороться за чемпионство в Кубке конструкторов.

«В последних нескольких гонках мы находимся не совсем на том уровне, на котором хотим быть с точки зрения производительности. Моя главная цель — вернуться к тем выступлениям, когда мы боремся за поул и победы. Я ожидаю, что команда вступит в борьбу с «Ред Булл» и «Маклареном», как только максимально реализует потенциал обновлений болида.

Я по-прежнему верю, что чемпионство реально для нас. Думаю, мне важно сохранять позитивный настрой и иметь мотивацию. В конце концов, мы говорим о 0,2 секунды. Это не такое большое отставание, если сложить всё вместе. Нам нужно сосредоточиться на каждой детали. Сезон длинный, так что я всё ещё верю в это», — приводит слова Леклера BBC.

Ранее стало известно, что «Феррари» подготовила обновления для Гран-при Венгрии, которые должны помочь избавиться от проблем с подпрыгиванием, которые мешали в последних гонках.