Экс-стратег «Астон Мартин» объяснила, чего не хватает «Макларену» для побед в гонках

Бывший стратег «Астон Мартин», а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз объяснила, что команде «Макларен» не хватает чувства доверия внутри коллектива, когда дело касается стратегических решений в борьбе за победы в гонках.

«Мерседес» и «Ред Булл», похоже, имеют преимущество в плане принятия постоянно хороших решений как команда. Кажется, что отношения с Ландо Норрисом начали выстраиваться довольно недавно, поэтому доверия между ними пока нет. Не думаю, что «Макларен» не обладает опытом в этом, потому что борьба в середине и принятие важных решений — это действительно сложная задача, когда вы сражаетесь за очки в конце первой десятки», — приводит слова Коллинз Racingnews365.

Напомним, во время гонки Гран-при Великобритании «Макларен» не решился на двойной пит-стоп, и из-за лишнего круга на мокрой трассе Оскар Пиастри лишился шансов побороться за победу, хотя перед волной пит-стопов шёл вторым. Затем команда не поставила Ландо Норрису шины «медиум» на финальный отрезок. Из-за перехода на «софт» британец в итоге уступил вторую позицию представителю «Ред Булл» Максу Ферстаппену.