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В «Хаасе» объявили о предстоящем расставании с Кевином Магнуссеном

В «Хаасе» объявили о предстоящем расставании с Кевином Магнуссеном
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что датский гонщик Кевин Магнуссен покинет гоночный коллектив по истечении срока контракта в конце 2024 года. Об этом официально сообщила пресс-служба команды. Текущий сезон является для Магнуссена седьмым в составе «Хааса».

Ранее американская команда Формулы-1 заключила долгосрочный контракт с 19-летним британским гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом. Также по окончании нынешнего сезона «Хаас» покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

Напомним, издание Pit Debrief сообщило, что французский гонщик Эстебан Окон уже подписал многолетний контракт с американским гоночным коллективом. По сведениям источника, официальное объявление, как ожидается, должно быть сделано на Гран-при Бельгии.

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