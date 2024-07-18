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В США еноты попытались вскрыть Tesla Cybertruck

В США еноты попытались вскрыть Tesla Cybertruck
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Один из пользователей форума Cybertruck Owners Club рассказал, что во время выезда на природу в Миннесоте его электропикап Tesla Cybertruck попытались открыть еноты.

Повреждённый енотами Tesla Cybertruck

Повреждённый енотами Tesla Cybertruck

Фото: cybertruckownersclub.com/Spidog

На опубликованных фото на задней панели электромобиля видны отпечатки лап енотов, а также следы попытки открыть автомобиль. Судя по сообщению автора, забраться в машину им так и не удалось, однако владельцу машины предстоит восстанавливать обшивку.

Отметим, что в начале года другой владелец Tesla Cybertruck рассказал, что его автомобиль пытались угнать, однако электропикап не удалось открыть, а камеры машины сняли лицо злоумышленника. «Tesla Cybertruck — это лучшая защита при апокалипсисе», — написал тогда глава компании Илон Маск.

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