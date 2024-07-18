Кевин Магнуссен высказался о своём предстоящем уходе из «Хааса»

Датский гонщик Кевин Магнуссен прокомментировал свой уход из американской команды Формулы-1 «Хаас» в конце 2024 года.

«Я хотел бы выразить свою благодарность всем в «Хаасе». Горжусь, что последние несколько лет выступал за такую ​​замечательную команду. В частности, я хотел бы поблагодарить Джина Хааса за его расположение ко мне, особенно за то, что он снова вернул меня в 2022 году, когда я думал, по крайней мере тогда, что моё время в Формуле-1 закончилось.

Я пережил замечательные моменты с этой командой — воспоминания, которые никогда не забуду. С нетерпением ожидая следующей главы своей гоночной карьеры, я по-прежнему полностью сосредоточен на том, чтобы выложиться по полной в оставшейся части 2024 года в «Хаасе», — приводит слова Магнуссена пресс-служба американского гоночного коллектива.

Текущий сезон является для Кевина Магнуссена седьмым в составе «Хааса». В настоящий момент в Кубке конструкторов команда занимает седьмое место, имея в активе 27 очков.