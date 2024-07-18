В «Хаасе» высказались о предстоящем уходе Кевина Магнуссена

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал предстоящий уход из команды гонщика Кевина Магнуссена. Пилот покинет американский гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Я хотел бы поблагодарить Кевина за всё, что он дал нам как команде — как на трассе, так и за её пределами. Он действительно был фундаментом нашего состава гонщиков на протяжении многих лет. Никто не провёл больше гонок за нас, и у нас было несколько памятных моментов вместе — не в последнюю очередь замечательное пятое место на Гран-при Бахрейна в 2022 году, когда Кевин вернулся, чтобы начать свой второй период в команде. Он не ожидал, что будет управлять автомобилем Формулы-1 в тот уикенд, но он показал выдающееся выступление, которое стало огромным стимулом для всей команды и в очередной раз продемонстрировал своё мастерство.

В этом году ещё есть гонки, поэтому я с нетерпением жду, чего ещё мы сможем достичь с Кевином. С учётом его особых отношений с командой надеюсь, что мы сможем найти способ продолжить совместную работу в той или иной степени. Возможно, получится определить это в ближайшем будущем, но его обширный опыт в Формуле-1 и знание наших рабочих процессов, несомненно, представляют ценность для нашего постоянного роста и развития», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».