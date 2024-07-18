БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт предположил, как сложится дальнейшая карьера Магнуссена в автоспорте

Эксперт предположил, как сложится дальнейшая карьера Магнуссена в автоспорте
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт Sky Sports F1 Крейг Слейтер считает, что после того, как датский гонщик Кевин Магнуссен покинет «Хаас» по окончании нынешнего сезона Формулы-1, скорее всего, его карьера в «Королевских гонках» завершится.

«Это не совсем неожиданно. Магнуссен значительно уступил Нико Хюлькенбергу. Так, юный Оливер Берман, который в следующем году перейдёт в «Хаас», теперь точно не будет выступать в паре с Кевином. Эстебан Окон, покидающий «Альпин» в конце года, заменит Магнуссена, но пока никаких официальных заявлений сделано не было.

У Магнуссена была хорошая, солидная карьера. Он принял участие более чем в 170 Гран-при, но похоже, что он уйдёт из Формулы-1. Нет ощущения, что у него есть очевидные возможности заполучить место на стартовой решётке. Вероятно, его следующим пунктом назначения станут гонки на выносливость», — приводит слова Слейтера Sky Sports.

Материалы по теме
Официально
В «Хаасе» объявили о предстоящем расставании с Кевином Магнуссеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android