Эксперт предположил, как сложится дальнейшая карьера Магнуссена в автоспорте

Эксперт Sky Sports F1 Крейг Слейтер считает, что после того, как датский гонщик Кевин Магнуссен покинет «Хаас» по окончании нынешнего сезона Формулы-1, скорее всего, его карьера в «Королевских гонках» завершится.

«Это не совсем неожиданно. Магнуссен значительно уступил Нико Хюлькенбергу. Так, юный Оливер Берман, который в следующем году перейдёт в «Хаас», теперь точно не будет выступать в паре с Кевином. Эстебан Окон, покидающий «Альпин» в конце года, заменит Магнуссена, но пока никаких официальных заявлений сделано не было.

У Магнуссена была хорошая, солидная карьера. Он принял участие более чем в 170 Гран-при, но похоже, что он уйдёт из Формулы-1. Нет ощущения, что у него есть очевидные возможности заполучить место на стартовой решётке. Вероятно, его следующим пунктом назначения станут гонки на выносливость», — приводит слова Слейтера Sky Sports.