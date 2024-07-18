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«Есть другие проекты и свободные места в Формуле-1». Магнуссен высказался о своём будущем

«Есть другие проекты и свободные места в Формуле-1». Магнуссен высказался о своём будущем
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Датский гонщик Кевин Магнуссен, который покинет «Хаас» по окончании нынешнего сезона Формулы-1, ответил, что ведёт переговоры с другими командами, чтобы остаться в «Королевских гонках».

«Да, веду. Определённо. Я не думаю, что всегда нужно понимать, чтобы согласиться. Это Формула-1 — всё меняется, и вы двигаетесь дальше. Вы можете смотреть на этих гонщиков, которые приходят, и думать: «Они лучше меня или нет?» Это не имеет значения, потому что факт в том, что они участвуют в гонках.

Думаю, если бы сотрудничество продолжилось, то было бы здорово увидеть плоды импульса, который был создан здесь за последнее время. Но думаю, что есть другие проекты и свободные места в Формуле-1. И, конечно, Карлос Сайнс всё ещё сдерживает весь этот процесс, но в конечном итоге он сдвинется с места. Поэтому прямо сейчас, я думаю, лучше всего просто сосредоточиться на хороших гонках, а затем я буду бороться за свободные места, и в конечном итоге всё встанет на свои места», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.

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