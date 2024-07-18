Главный инженер «Ред Булл» сравнил Ферстаппена и Переса

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал о разнице между двумя напарниками основной команды «быков» — нидерландским гонщиком Максом Ферстаппеном и мексиканским пилотом Серхио Пересом.

«Не хотел бы быть грубым с Серхио, и он вполне мог бы наброситься на меня, если он бы он сидел здесь. Я бы сказал, что Макс немного быстрее, чем Серхио. Для меня это не спорное утверждение. Серхио, возможно, расстроится из-за меня.

В среднем разница — полсекунды на круге. Предположим, что на большинстве трасс около 20 поворотов — так будет проще для математических предметов. Тогда в каждом повороте Макс отыгрывает условно половину десятой», — приводит слова Монагана Racingnews365.

Ранее бывший владелец одноимённой команды Формулы-1 Эдди Джордан раскритиковал нынешнюю форму Серхио Переса.