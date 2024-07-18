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Новый Porsche Panamera проехал «Нордшляйфе» на пять секунд быстрее предшественника

Новый Porsche Panamera проехал «Нордшляйфе» на пять секунд быстрее предшественника
Новый Porsche Panamera на «Нордшляйфе»
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Компания Porsche в рамках тестов предсерийного прототипа Panamera нового поколения установила новый рекорд круга «Северной петли» «Нюрбургринга» для этой линейки. Тест-пилот Porsche Ларс Керн проехал на новом автомобиле круг за 7.24,17, что на 5,64 секунды быстрее предыдущего рекорда Panamera (в 2016 году Panamera Turbo S показал время 7.29,81).

Ларс Керн

Ларс Керн

Фото: Porsche

«На „Нордшляйфе“ особенно важны поперечные динамические характеристики автомобиля, и именно в этой области новая модель Panamera превосходит предыдущие версии. Например, в технически сложных связках, таких как Hohe Acht и Brünnchen, машина ведёт себя намного манёвреннее», — отметил Керн.

Новый Porsche Panamera на «Нордшляйфе»

Новый Porsche Panamera на «Нордшляйфе»

Фото: Porsche

Отмечается, что автомобиль проехал круг в конфигурации с опциональным карбоновым аэрокитом и закрылками Герни, а также на специально разработанных для новинки шинах Michelin Pilot Sport Cup 2. Кроме того, в сообщении Porsche отмечается, что на автомобиле был установлен гибридный двигатель, но не уточняется, какой именно.

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