Юки Цунода: готов даже вступить в борьбу с Максом Ферстаппеном

Пилот «РБ» японец Юки Цунода заявил, что готов навязывать борьбу лидирующим гоночным коллективам. Напомним, Цунода продлил контракт с младшей командой «быков» ещё на один сезон.

«Я чувствую себя готовым бороться с лучшими командами за более высокие позиции. Готов даже вступить в борьбу с Максом Ферстаппеном. В конце концов, «Ред Булл» будет принимать решение, и это одна из вещей, которые я не могу контролировать. Я просто сосредоточен на том, что мне нужно сделать в следующих двух гонках, так как «Хаас» всё ближе, поэтому я должен оставаться сосредоточенным на нашей команде.

Они не торопятся принять решение. Серхио может выступить очень хорошо. А если гонщик выступает хорошо, то у них нет причин менять состав. В конце концов, всё, что они делают, конечно, хорошо для Серхио, потому что они не хотят создавать никакого давления. Это справедливо, и также для меня, они хотят, чтобы я сосредоточился на том, что я делаю прямо сейчас», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон станет боевым пилотом «РБ» в 2025 году. В качестве его напарника рассматривается кандидатура французского гонщика Исака Хаджара, лидирующего в Формуле-2. В таком случае Юки Цунода сможет перейти в основную команду «быков».