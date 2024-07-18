Цунода — о возможном переходе в «Ред Булл»: если они выберут Лоусона, это будет странно

Пилот «РБ» японец Юки Цунода высказался на тему возможного перехода в «Ред Булл» в случае, если основная команда «быков» прекратит сотрудничество с гонщиком Серхио Пересом, и рассказал, ощущает ли из-за этого давление.

Напомним, мексиканский пилот «Ред Булл» продлил контракт с основной командой ещё на два сезона, в его соглашении есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае неудовлетворительных результатов. Также советник «быков» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что во время летней паузы гоночный коллектив проведёт оценку, а затем примет решение.

«Честно говоря, я не знаю точной ситуации. В конце концов, каждая гонка очень важна. Как и у меня, контракт на самом деле не подписан на много лет. Я не чувствую такого уж большого давления или чего-то в этом роде. Вероятно, эти вещи естественным образом возникнут в разных ситуациях. Возможно, сейчас это скорее хорошее давление, чем плохое, если сравнивать последние три года, не зная, что будешь делать в следующем году. В конце концов, как я уже сказал, я очень сосредоточен на текущей команде.

Если они выберут Лоусона, это будет странно. Я имею в виду, конечно, Лиам проделал действительно хорошую работу, когда управлял болидом команды, но думаю, что я сделал больше. Посмотрим, как всё пойдёт. В конце концов, они знают, как управлять гонщиками», — приводит слова Цуноды Speedcafe.

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон станет боевым пилотом «РБ» в 2025 году. В качестве его напарника рассматривается кандидатура французского гонщика Исака Хаджара, лидирующего в Формуле-2. В таком случае Юки Цунода сможет перейти в основную команду «быков».