В Италии возродят Lamborghini Diablo. Выпустят 19 машин стоимостью $ 1,5 млн

Итальянская компания Eccentrica Cars объявила о планах возродить спорткар Lamborghini Diablo. Рестомод был анонсирован ещё в 2023 году, однако теперь подтверждено, что проект находится в финальной стадии разработки, а автомобиль выпустят тиражом в 19 экземпляров. Его стоимость составит $ 1,47 млн.

Diablo Eccentrica Фото: Eccentrica Cars

Diablo от Eccentrica получит полностью переработанное рулевое управление, а также современные системы помощи водителю. При этом оснащаться автомобили будут теми же 5,7-литровыми V12, которые устанавливались на Lamborghini Diablo первого поколения. Его мощность, однако, увеличится с 492 до 550 лошадиных сил.

Diablo Eccentrica Фото: Eccentrica Cars

Максимальная скорость машины Diablo Eccentrica составит 335 км/ч — на 10 больше, чем у оригинального спорткара. Кроме того, до 100 км/ч рестомод будет разгоняться за 3,8 секунды вместо 4,1 у Diablo первого поколения.

Diablo Eccentrica Фото: Eccentrica Cars

Lamborghini Diablo впервые был представлен в 1990 году и стал первым автомобилем марки, способным развивать более 320 км/ч. Diablo выпускался до 2001 года, когда в модельном ряду Lamborghini его сменил Murciélago.