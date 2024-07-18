Восстановленный после пожара моторхоум «Макларена» потерял крышу из-за урагана в Венгрии

Гостевой дом британской команды Формулы-1 «Макларен» сильно пострадал после непогоды в Будапеште. Как информирует Crash.net, из-за повреждений моторхоум гоночного коллектива не будет открыт для гостей и средств массовой информации в течение всего венгерского уикенда.

В среду на Хунгароринг обрушился проливной дождь, в результате чего бо́льшая часть паддока Формулы-1 была затоплена. Шквал дождя и ветра нанесли значительный ущерб гостевому дому «Макларена». В результате у него была сорвана часть крыши, а также повреждён второй этаж.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Напомним, ранее тот же самый моторхоум пострадал после пожара, вспыхнувшего перед третьей свободной практикой Гран-при Испании. Из-за этого на Гран-при Австрии команда размещалась во временном гостевом доме.

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