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Эдриан Ньюи назвал месяц, когда покинет «Ред Булл»

Эдриан Ньюи назвал месяц, когда покинет «Ред Булл»
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Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи уточнил, когда именно покинет австрийскую команду. Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе специалиста 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17. Ранее также говорилось, что конструктор уйдёт из «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Теперь же, во время интервью для Motorsport, Ньюи рассказал, что прекратит сотрудничество с австрийской командой в марте следующего года.

Ранее на вопрос о возможном переходе Эдриана в «Феррари» ответил руководитель итальянской команды Фредерик Вассёр.

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