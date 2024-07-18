Риккардо дал совет Пересу, как справиться с давлением в «Ред Булл»

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо поддержал пилота «Ред Булл» Серхио Переса, который сталкивается с сильным давлением в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Многое зависит от работы СМИ. Но правда заключается в том, что каждый гонщик находится под давлением. Под давлением даже те, кто добивается успеха. Я хочу сказать, что мы все это чувствуем. В этом году я немного побыл в центре внимания, Чеко тоже оказывается в центре внимания. Даже после моей хорошей гонки в Монреале я сказал: «Мне нужно провести ещё одну хорошую гонку». Один хороший уикенд не снимет вас с крючка.

Я видел статистику, видел, что Макс набрал намного больше очков, чем Чеко, и многие ожидают от него большего. Но это спорт, это то, чем мы все занимаемся. Мы постоянно это чувствуем. Важно стараться не обращать на это внимания, что непросто», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

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