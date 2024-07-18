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Racingnews365: «Альпин» предотвратила уход Окона до завершения нынешнего сезона Ф-1

Racingnews365: «Альпин» предотвратила уход Окона до завершения нынешнего сезона Ф-1
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» приняла меры, чтобы предотвратить возможность присоединения Эстебана Окона к другому гоночному коллективу уже в этом году. Об этом информирует Racingnews365.

Пилот должен покинуть командe из Энстона по завершении нынешнего сезона. Ранее в прессе появлялись слухи, согласно которым «Уильямс» пытался подписать Эстебана на место Логана Сарджента, не дожидаясь завершения сезона.

По сведениям источника, во время уикенда в Великобритании руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз описал своё видение Окону, и тот, как сообщается, отреагировал положительно. Также сообщается, что Эстебан уже посетил базу британской команды и даже опробовал гоночное кресло.

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