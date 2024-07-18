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Команды обяжут установить дополнительные камеры для контроля гибкости передних антикрыльев

Команды обяжут установить дополнительные камеры для контроля гибкости передних антикрыльев
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Во время Гран-при Бельгии, который состоится после венгерского этапа, некоторые команды будут обязаны установить на свои болиды дополнительные видеокамеры. Как информирует Motorsport, соответствующее решение было принято Международной автомобильной федерацией (ФИА) с целью повышения контроля гибкости передних антикрыльев на машинах команд.

Ранее некоторые гоночные коллективы высказывались, что некоторые команды могли нарушать правила в части гибкости передних антикрыльев, за счёт чего получали преимущество перед соперниками. По сведениям источника, ФИА уже проинформировала все команды о принятом решении.

«Отдельные команды будут обязаны оснастить свои машины дополнительными беспроводными камерам. [Расположение камер] будет сфокусировано на внутренних, обращённых к номинально вертикальным поверхностям… для отслеживания перемещения и вращения целевых точек», — говорится в сообщении ФИА. Проверка будет проходить в первый день бельгийского этапа.

На данный момент неясно, сколько команд будет выбрано для проверок ФИА. Считается, что подобные концепции гибких антикрыльев используют все лидеры, включая «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Макларен».

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