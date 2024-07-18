БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер категорично высказался после вопроса, что «Феррари» перестаёт верить в него

Леклер категорично высказался после вопроса, что «Феррари» перестаёт верить в него
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал мнение некоторых фанатов, которые почитали, что подписание командой контракта с Льюсом Хэмилтоном свидетельствует о том, что «Скудерия» перестаёт верить в него.

«Вовсе нет. «Феррари» есть «Феррари». Им нужны лучшие гонщики. Так что выгода команды вполне очевидна. Что касается меня, то я не вижу в приходе Льюиса ничего плохого. Ведь это Льюис Хэмилтон!» — приводит слова Леклера BBC.

В настоящий момент Хэмилтон выступает за «Мерседес». Немецкую команду он покинет по окончании нынешнего сезона, а новый сезон уже начнёт в «Феррари».

Ранее Леклер высказал мнение, что, несмотря на неудачи в последних гонках, «Скудерия» всё ещё может побороться за чемпионство.

Материалы по теме
Леклер — о целях «Феррари»: по-прежнему верю, что чемпионство реально для нас

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android