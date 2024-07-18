Леклер категорично высказался после вопроса, что «Феррари» перестаёт верить в него

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал мнение некоторых фанатов, которые почитали, что подписание командой контракта с Льюсом Хэмилтоном свидетельствует о том, что «Скудерия» перестаёт верить в него.

«Вовсе нет. «Феррари» есть «Феррари». Им нужны лучшие гонщики. Так что выгода команды вполне очевидна. Что касается меня, то я не вижу в приходе Льюиса ничего плохого. Ведь это Льюис Хэмилтон!» — приводит слова Леклера BBC.

В настоящий момент Хэмилтон выступает за «Мерседес». Немецкую команду он покинет по окончании нынешнего сезона, а новый сезон уже начнёт в «Феррари».

Ранее Леклер высказал мнение, что, несмотря на неудачи в последних гонках, «Скудерия» всё ещё может побороться за чемпионство.

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