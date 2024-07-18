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Перес ответил, может ли «Ред Булл» уволить его в случае неуспеха в двух ближайших Гран-при

Перес ответил, может ли «Ред Булл» уволить его в случае неуспеха в двух ближайших Гран-при
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес опроверг нагнетающиеся слухи, согласно которым ему грозит увольнение во время августовского перерыва, если он не добьётся успеха в следующих двух Гран-при (Венгрии и Бельгии).

«От них ничего зависеть не будет. Но, разумеется, я не могу раскрывать детали своего контракта. Конечно, следующие две гонки важны для меня. Я хочу отправиться в отпуск с хорошим настроением. Думаю, что для моей половины гаража это было бы полезно. Я максимально сосредоточен на том, чтобы добиться успеха, и я снова буду здесь в следующем году. Я верю в себя», — приводит слова Переса ESPN GB.

Ранее в прессе сообщалось, что «Ред Булл» может уволить Переса до окончания контракта в случае его неудовлетворительных результатов.

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