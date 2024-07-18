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Макс Ферстаппен выступит в Венгрии на болиде с обновлённой концепцией

Макс Ферстаппен выступит в Венгрии на болиде с обновлённой концепцией
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» привезла обновления на Гран-при Венгрии, которые получит только Макс Ферстаппен. Серхио Перес будет использовать прежнюю спецификацию болида.

На предстоящем этапе нидерландец протестирует новый кожух двигателя без верхних воздуховодов. Команда решила отказаться от наплывов на капоте.

Фото: Dr Obbs, социальные сети

При этом есть мнение, что «Ред Булл» не будет отказываться от прежней концепции, а вновь вернётся к ней на трассах со средней и низкой прижимной силой и более высокими средними скоростями, таких как «Спа-Франкоршам».

Гран-при Венгрии состоится с 19 по 21 июня.

Ранее Перес отреагировал на нагнетающиеся слухи, согласно которым ему грозит увольнение во время августовского перерыва, если он не добьётся успеха в следующих двух Гран-при.

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