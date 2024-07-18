The Race назвал главного кандидата на возможную замену Пересу в середине сезона

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон является главным кандидатом на замену мексиканцу Серхио Пересу в «Ред Булл», если команда решит это сделать до окончания нынешнего сезона. Об этом информирует The Race.

Сообщается, что во время съёмочного дня в Сильверстоуне на прошлой неделе новозеландец выступал уверенно, чем убедил руководство австрийской команды рассматривать его кандидатуру в качестве главной альтернативы для Переса.

Лиам был за рулём нынешнего болида «Ред Булл» RB20, и его отставание от показателей Ферстаппена составило в районе нескольких десятых секунды. Тот же самый разрыв был между Максом и Серхио в начале сезона, когда мексиканец регулярно оказывался на подиуме.

Также отмечается, что советник австрийской команды Хельмут Марко в случае необходимости предпочёл бы взять на место Переса Юки Цуноду из «РБ», но его мнение с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером в этом вопросе расходится.