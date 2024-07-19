Чандхок обратился к фанатам Переса после слов о Риккардо как напарнике Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок извинился за неловкий момент, который произошёл во время его интервью с Максом Ферстаппеном, Серхио Пересом и Даниэлем Риккардо на Фестивале скорости в Гудвуде.

Обсуждая перспективы участия в RAC Tourist Trophy, Ферстаппен сказал Чандхоку, что готов к этому вызову: «Может быть, вместе с Даниэлем. Было бы весело!» После этого Карун заявил: «О, вы двое могли бы быть товарищами по команде!» В этот момент камера захватила лицо Переса, который стоял рядом и старался сохранить улыбку.

«Всем поклонникам Серхио Переса. Прошу прощения, если вы вдруг почувствовали, что я проявил неуважение к Чеко во время Фестиваля скорости в Гудвуде. Если вы посмотрите полное видео, а не только небольшой фрагмент, то увидите, что мы говорим о Goodwood Revival, а не о Формуле-1. Надеюсь, это прояснит ситуацию», — написал Чандхок на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что «Ред Булл» может уволить Переса по ходу нынешнего сезона до окончания его контракта.

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