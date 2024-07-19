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Игрок «Барселоны» Педри назвал любимого пилота Формулы-1

Игрок «Барселоны» Педри назвал любимого пилота Формулы-1
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21-летний полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри признался, что увлекается Формулой-1. По словам Педри, его любимым гонщиком является его соотечественник Фернандо Алонсо, который выступает за британскую команду «Астон Мартин».

«Я смотрю Формулу-1, а Фернандо Алонсо — мой любимый гонщик», — сказал Педри в приложении The Residency.

В настоящий момент Алонсо занимает девятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 45 очков. Лидирует в чемпионате нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На счету Макса 255 очков.

Ранее Педри назвал любимую команду в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрока, за которым он следит в последнее время.

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