БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Венгрии — 2024: пятничные практики, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Венгрии — 2024: пятничные практики, онлайн-трансляция
Комментарии

Сегодня, 19 июля, на трассе «Хунгароринг» в Модьороде состоятся пятничные тренировки 13-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Первая сессия свободной практики начнётся в 14:30 по московскому времени, вторая стартует в 18:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, следить за которыми можно, перейдя по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1.

После 12 этапов лидирует в чемпионате пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 255 очков. Его ближайшим преследователем является Ландо Норрис из «Макларена» (171 балл). Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (150).

Материалы по теме
Фото
Макс Ферстаппен выступит в Венгрии на болиде с обновлённой концепцией
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android