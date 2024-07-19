«Я выполнил свою часть работы». Гасли рассказал об усилиях «Альпин» привлечь Сайнса

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли подтвердил, что он разговаривал с Карлосом Сайнсом, выступающим за Феррари», о его присоединении к французскому гоночному коллективу в следующем году.

«Я думаю, что у «Альпин» есть хорошие варианты. В конце концов, это не моё решение, я просто приветствую самого быстрого парня. Мы все знаем, кто это. На данный момент нам нужно подождать, но у команды есть три хороших варианта.

Я выполнил свою часть работы. Но в конечном итоге я верю в проект, который мы строим с «Альпин». Я всегда буду поддерживать команду. Теперь решение остаётся за ним», — приводит слова Гасли Racingnews365.

Ранее стало известно, что «Альпин» приняла меры, чтобы предотвратить возможность присоединения пилота Эстебана Окона к другому гоночному коллективу уже в этом году.