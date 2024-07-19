БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я выполнил свою часть работы». Гасли рассказал об усилиях «Альпин» привлечь Сайнса

«Я выполнил свою часть работы». Гасли рассказал об усилиях «Альпин» привлечь Сайнса
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли подтвердил, что он разговаривал с Карлосом Сайнсом, выступающим за Феррари», о его присоединении к французскому гоночному коллективу в следующем году.

«Я думаю, что у «Альпин» есть хорошие варианты. В конце концов, это не моё решение, я просто приветствую самого быстрого парня. Мы все знаем, кто это. На данный момент нам нужно подождать, но у команды есть три хороших варианта.

Я выполнил свою часть работы. Но в конечном итоге я верю в проект, который мы строим с «Альпин». Я всегда буду поддерживать команду. Теперь решение остаётся за ним», — приводит слова Гасли Racingnews365.

Ранее стало известно, что «Альпин» приняла меры, чтобы предотвратить возможность присоединения пилота Эстебана Окона к другому гоночному коллективу уже в этом году.

Материалы по теме
Racingnews365: «Альпин» предотвратила уход Окона до завершения нынешнего сезона Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android