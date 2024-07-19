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Зак Браун объяснил, как изменилась культура «Макларена» за восемь лет

Зак Браун объяснил, как изменилась культура «Макларена» за восемь лет
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун сравнил атмосферу в британской команде в 2016 году, когда он пришёл в неё, и её текущее состояние и высказал мнение, что всё сильно изменилось.

«Это как небо и земля. Большинство людей те же самые, но культура радикально отличается. Среда была довольно токсичной, не было доверия или веры. Вё было очень плохо. Когда я начинал, люди были виновны до тех пор, пока не доказано обратное. Это наносило вред культуре.

Есть большая разница в атмосфере, когда не создаёшь теории заговора из ничего. Андреа проделал выдающуюся работу, задав чёткое направление и настроив команду на то, чтобы просто становиться лучше каждый день. Нужно учиться на ошибках, принимать ошибки, а не обвинять кого-то другого», — приводит слова Брауна The Independent.

Ранее Зак Браун высказался, что напряжённость внутри команды «Ред Булл» усилится и повлияет на её конкурентоспособность в Формуле-1.

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