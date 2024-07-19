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Макс Ферстаппен высказался о своём обновлённом болиде для ГП Венгрии

Макс Ферстаппен высказался о своём обновлённом болиде для ГП Венгрии
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что успех пакета обновлений австрийской команды на Гран-при Венгрии будет иметь решающее значение для того, как пройдёт оставшаяся часть сезона Формулы-1.

«Если он не даст нам хорошего времени на круге, то я не знаю, как будет развиваться остальная часть сезона. Но в то же время я также не знаю, чего ожидать от других команд. Так что мы просто сосредоточимся на себе. Мы привносим в машину довольно много обновлений. Это немного больше того, что мы уже сделали. И, конечно, я надеюсь, что это добавит нам скорости.

В последних нескольких гонках у нас не было самой быстрой машины. Поэтому я не ожидаю, что ситуация внезапно изменится. Надеюсь, обновления дадут нам хороший импульс, но на данный момент я просто хочу посмотреть, как всё это будет работать в этот уикенд», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Напомним, австрийская команда «Ред Булл» привезла обновления на Гран-при Венгрии, которые получит только Макс Ферстаппен. На предстоящем этапе нидерландец протестирует новый кожух двигателя без верхних воздуховодов. Команда решила отказаться от наплывов на капоте.

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