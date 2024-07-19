В Porsche представили самую быструю и мощную версию Panamera

Компания Porsche представила обновлённые версии лифтбэка Panamera: Panamera GTS и Panamera Turbo S E-Hybrid, которая стала самой мощной в истории линейки.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Фото: Porsche

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid стала флагманской моделью линейки, а также самым быстрым и мощным автомобилем в ней. Под капотом у этой модели гибридный двигатель, состоящий из би-турбо V8 мощностью 441 кВт (599 л. с.) и электромотора на 140 кВт (190 л. с.). Таким образом, суммарная отдача силовой установки составляет 575 кВт (782 л. с.), что более чем на 100 лошадиных больше, чем у предыдущей модели.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Фото: Porsche

Кроме того, в Porsche сообщают, что максимальная скорость автомобиля составляет 325 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 2,9 секунды. У предыдущей версии «максималка» не превышала 300 км/ч, а для разгона до «сотни» ей требовалось 3,4 секунды. Также из сообщения Porsche следует, что именно Panamera Turbo S E-Hybrid установила рекорд линейки на «Северной петле» «Нюрбургринга».

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Фото: Porsche

Отметим, что Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid использует тот же двигатель, что и представленный в июне Bentley Continental GT Speed четвёртого поколения. При этом максимальная скорость Bentley составляет 335 км/ч, но до «сотни» Continental GT Speed разгоняется дольше — за 3,2 секунды.