Ваулз не хочет, чтобы Сайнс рассматривал «Уильямс» как трамплин для следующего шага

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что не хочет, чтобы команда рассматривалась как трамплин для следующего и более предпочтительного шага в карьере гонщика.

Ранее сообщалось, что в «Уильямсе» рассматривают кандидатуры Валттери Боттаса и Эстебана Окона из-за нерешительности Карлоса Сайнса. Испанец в настоящий момент выступает за «Феррари», но покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Я думаю, мы были достаточно откровенны и открыты в том, кого бы мы хотели подписать. Но это не значит, что это обязательно произойдёт. Мы знаем, где мы находимся в этой большой схеме. Мне нужен гонщик, который также хочет быть частью нашего пути, который понимает, что такое «Уильямс», как старый, так и новый, и хочет, чтобы это было в основе его действий на трассе. Иногда это совпадает, иногда нет, но это важно для меня», — приводит слова Ваулза GrandPrix.