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В «Хаасе» назвали причину, по которой было принято решение расстаться с Магнуссеном

В «Хаасе» назвали причину, по которой было принято решение расстаться с Магнуссеном
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу объяснил, почему принял решение о расставании с датским гонщиком Кевином Магнуссеном. Напомним, пилот покинет команду по истечении срока контракта в конце 2024 года.

«Это было очень трудное решение, потому что Кевин сделал для команды довольно много за два своих периода нахождения здесь, особенно во время первого периода с Роменом Грожаном. Это было волнительно, 2018 год, четвёртое и пятое места в Австрии, так что было много взлётов. Затем, когда он нам был нужен, он вернулся и добыл нам пятое место в Бахрейне, так что он сделал для команды очень много.

Мы знаем, что у нас будет Оливер Берман, молодой гонщик, поэтому другой пилот должен подавать постоянный пример. Если сравнивать Кевина и Нико, то мне нужен кто-то более близкий к постоянству Нико. Мне нужно было принять профессиональное решение, которое будет сделано в интересах команды», — приводит слова Комацу Racingnews365.

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