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Новый гиперкар «Ред Булл» от Эдриана Ньюи сделают дорожным

Новый гиперкар «Ред Булл» от Эдриана Ньюи сделают дорожным
Гиперкар RB17
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Тюнинг-ателье Lanzante выпустит дорожную версию трекового гиперкара Red Bull RB17, который создавал знаменитый инженер Эдриан Ньюи. Об этом со ссылкой на представителей Lanzante сообщает издание Top Gear.

Гиперкар RB17

Гиперкар RB17

Фото: Red Bull Content Pool

Гиперкар RB17 официально дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль построен вокруг углепластикового монокока, а его кузов на скорости 240 км/ч генерирует 1700 кг прижимной силы (при собственной массе автомобиля 805 кг).

Гиперкар RB17

Гиперкар RB17

Фото: Red Bull Content Pool

В движение автомобиль приводится атмосферным 5,4-литровым двигателем V10 от Cosworth, который вместе с 200-сильным электромотором генерирует 1200 лошадиных сил. Создатели утверждают, что на гоночной трассе RB17 способен ехать в темпе машин Формулы-1, а его максимальная скорость свыше 350 км/ч.

Гиперкар RB17

Гиперкар RB17

Фото: Red Bull Content Pool

Автомобиль будет выпущен тиражом в 50 экземпляров, стоимость каждого из которых составит € 7 млн. При этом изначально гиперкар не сертифицирован для дорог общего пользования и может эксплуатироваться только на гоночной трассе. Таким образом, по городу передвигаться на этом автомобиле можно будет лишь после завершения проекта Lanzante.

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