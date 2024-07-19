Новый гиперкар «Ред Булл» от Эдриана Ньюи сделают дорожным

Тюнинг-ателье Lanzante выпустит дорожную версию трекового гиперкара Red Bull RB17, который создавал знаменитый инженер Эдриан Ньюи. Об этом со ссылкой на представителей Lanzante сообщает издание Top Gear.

Гиперкар RB17 Фото: Red Bull Content Pool

Гиперкар RB17 официально дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль построен вокруг углепластикового монокока, а его кузов на скорости 240 км/ч генерирует 1700 кг прижимной силы (при собственной массе автомобиля 805 кг).

Гиперкар RB17 Фото: Red Bull Content Pool

В движение автомобиль приводится атмосферным 5,4-литровым двигателем V10 от Cosworth, который вместе с 200-сильным электромотором генерирует 1200 лошадиных сил. Создатели утверждают, что на гоночной трассе RB17 способен ехать в темпе машин Формулы-1, а его максимальная скорость свыше 350 км/ч.

Гиперкар RB17 Фото: Red Bull Content Pool

Автомобиль будет выпущен тиражом в 50 экземпляров, стоимость каждого из которых составит € 7 млн. При этом изначально гиперкар не сертифицирован для дорог общего пользования и может эксплуатироваться только на гоночной трассе. Таким образом, по городу передвигаться на этом автомобиле можно будет лишь после завершения проекта Lanzante.