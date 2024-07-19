Пиастри — о конкуренции за Кубок конструкторов: мы опережаем всех вокруг

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри считает, что у британского гоночного коллектива есть шанс побороться за Кубок конструкторов, пока в «Ред Булл» наибольшее количество очков набирает Макс Ферстаппен.

«Мы уверены в нашей команде, в гонщиках, в машине и во всех вокруг нас. Мы набрали больше всего очков среди всех команд в последних шести гонках. Я имею в виду, что мы опережаем всех вокруг. Очевидно, что разрыв с «Феррари» в Кубке конструкторов теперь очень мал и мы также сокращаем его с «Ред Булл».

На данный момент, конечно, только Макс набирает больше всего очков для «быков». Я не думаю, что мы можем предполагать, что так будет всегда. Нам всё ещё нужно сделать максимум, чтобы набрать больше всего очков двумя болидами. Но думаю, что мы уверены в том, что будем бороться за Кубок конструкторов. Конечно, это будет нелёгкая задача и всё может очень быстро измениться. Сейчас мы делаем правильные шаги и добиваемся хорошего прогресса. Так что мы определённо конкурируем», — приводит слова Пиастри GPblog.