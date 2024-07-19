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У «Мерседеса» перед стартом Гран-при Венгрии проблема с техникой из-за глобального сбоя

У «Мерседеса» перед стартом Гран-при Венгрии проблема с техникой из-за глобального сбоя
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Команда Формулы-1 «Мерседес» работает над устранением проблем, вызванных глобальным техническим сбоем, перед началом первой свободной практики на Гран-при Венгрии. Об этом сообщает RaceFans. В ошибке обвиняют компанию CrowdStrike, которая предоставляет услуги безопасности от кибератак и работает с «Мерседесом» с 2019 года.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнёрами из CrowdStrike, чтобы уменьшить любое воздействие», — приводит слова представителя гоночного коллектива RaceFans.

Он также подтвердил, что команда вручную устраняет проблему на каждом используемом компьютере и ожидает, что сможет работать в обычном режиме во время свободных практик.

Гран-при Венгрии проходит с 19 по 21 июля на автодроме «Хунгароринг».

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