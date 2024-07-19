«Контракт бесполезен, если результаты неудовлетворительны». Марко высказался о Пересе

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал текущую ситуацию с гонщиком Серхио Пересом и назвал пилотов, которых команда может рассмотреть на его место.

«Контракт бесполезен, если результаты неудовлетворительны. В каждом контракте Формулы-1 есть определённые пункты об эффективных выступлениях. Это также вызывает волнения среди трудового коллектива. Премиальные выплаты работникам зависят от места в Кубке конструкторов, что для них самое главное.

В первую очередь мы будет рассматривать кандидатуры среди наших гонщиков. У нас есть три младших пилота, которые готовы к Формуле-1. Лиам Лоусон определённо возглавляет список. За ним также идут Аюму Иваса и Исак Хаджар», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

Ранее Серхио Перес опроверг нагнетающиеся слухи, согласно которым ему грозит увольнение во время августовского перерыва, если он не добьётся успеха в следующих двух Гран-при (Венгрии и Бельгии).